Свердловский Росреестр разъяснил порядок проверки обременения на объекте недвижимости

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2026. Управление Росреестра по Свердловской области разъяснило порядок проверки наличия ограничений или запретов в отношении объектов недвижимого имущества. Если на объект недвижимости наложено обременение, это может помешать сделкам с ним.

В пресс-службе Управления сообщили, что одним из ограничений является арест, который накладывается судом или судебными приставами. «Наличие ареста является основанием для приостановления государственной регистрации, поэтому перед покупкой недвижимости важно проверять квартиру, дом или земельный участок на наличие возможных ограничений, арестов и запретов», — подчеркнула заместитель руководителя Ирина Семкина.

Существует три основных онлайн-сервиса, позволяющих проверить недвижимость на наличие обременений. Первый — Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Для проверки необходимо перейти на портал Госуслуг, ввести адрес объекта недвижимости или его кадастровый номер, заказать выписку из ЕГРН и в полученной выписке проверить раздел «Обременения».

Второй сервис — Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Для проверки необходимо перейти на сайт ФССП, выбрать раздел «Банк данных исполнительных производств», выбрать регион поиска и ввести данные собственника объекта недвижимости, нажать «Найти» и проверить, есть ли в отношении собственника открытые исполнительные производства. Если они есть, это может привести к аресту объекта недвижимости. «Указанный сервис предоставляет информацию по исполнительному производству, включая меры, принятые судебным приставом, в том числе связанные с различного рода ограничениями в отношении должников и их имущества. Например, с ограничением права выезда за пределы Российской Федерации или ограничением регистрационных действий в отношении транспортных средств и имущества», — рассказала начальник отдела организации исполнительного производства Главного управления ФССП по Свердловской области НаираГевондян.

Третий сервис — Реестр банкротств. Для проверки необходимо перейти на сайт Реестра банкротств, зайти в раздел «Должники», выбрать раздел «Физические лица» и ввести данные собственника объекта недвижимости, после чего проверить, есть ли в отношении собственника процедура банкротства. Важно отметить, что если процедура банкротства есть, она не будет отображаться в выписке из ЕГРН, объяснили в Управлении.