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12 августа 202613:11

В МРК подвели итоги конкурса «Мой цех — моя история»

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 12.08.2026. Конкурс приветственных роликов для новых сотрудников «Мой цех — моя история» прошел на предприятии впервые. Его участниками стали представители девяти из двенадцати подразделений Механоремонтного комплекса, входящего в Группу ММК.

Каждая команда представила видеоролики о специфике работы своего цеха и корпоративных ценностях, чтобы помочь новым работникам как можно быстрее влиться в работу и почувствовать себя частью профессионального и дружного коллектива.

Первое место в конкурсе заняли представители цеха подготовки производства. На примере двух молодых людей они показали путь от дверей вуза через все участки подразделения, попутно знакомя новых работников с правилами охраны труда, структурой цеха, используемыми технологиями и опытными наставниками.

Второе место заняла команда цеха металлоконструкций, третье — команда механического цеха. Все они отмечены дипломами и ценными подарками. Награждение победителей прошло в атриуме цеха машиностроительной продукции.

«Подобные конкурсы позволяют увидеть структурные подразделения глазами самих работников, — отметил директор ООО «МРК» Дмитрий Куряев. — Демонстрация роликов новым работникам поможет оптимизировать процесс адаптации, освоиться в коллективе, узнать особенности основных профессий цеха, познакомит с производственной средой, сформирует позитивный настрой к работе».

Конкурс завершился, но жизнь видеороликов только начинается — все девять работ будут объединены в один фильм, который познакомит новых работников с общей структурой ООО «МРК» и производственными процессами каждого цеха.

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