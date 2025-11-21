ГлавнаяНовости дня
21 ноября 202518:03

В Екатеринбурге увеличат число «выделенок» для общественного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2025. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал увеличение количества выделенных полос для общественного транспорта.

«Сегодня в городе порядка 30 км таких участков. В этом году сделано около трех км – на улице Карла Либкнехта и проспекте Космонавтов. Но в 2026 и 2027 годах ставим перед собой цель ввести порядка 20 км выделенных полос, это по 10 км в год», — рассказал глава города в эфире телеканалов «Россия 24» и «Россия 1».

Кроме того, улучшат условия для трамваев. На 14 улицах, включая 8 Марта, Малышева, Луначарского и проспект Ленина, установят специальные разделители. Это поможет увеличить скорость трамваев и комфортное передвижение для пассажиров.

В начале октября стало известно, что Генплан Екатеринбурга до 2045 года планируется скорректировать с учетом новой модели развития транспортной инфраструктуры.

В новой модели будет также прописана трамвайная линия в Новокольцовский микрорайон. Прежде транспортные модели для Екатеринбурга разрабатывались трижды: в 2011–2014 годах, 2017–2018 годах и 2018–2024 годах.

Отметим также, что в Екатеринбурге уже идет транспортная реформа. Ее главная задача — повышение комфорта перевозок общественным транспортом, в том числе через масштабное обновление подвижного состава.

