21 ноября 202511:32

В России продажи квартир в новостройках выросли на 21%

УрБК, Москва, 21.11.2025. Продажи квартир в новостройках в российских городах с населением более полумиллиона человек в октябре выросли на 21% относительно предыдущего месяца. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование компании ЦИАН. 

По данным компании, за это время там было зарегистрировано 44 тыс. 400 договоров купли-продажи.

Похожие цифры, со ссылкой на госкомпанию «Дом.РФ», приводит и «Авито Недвижимость». Число сделок с первичным жильем в крупных городах за этот же период увеличилось на 24% в месячном и на 47% в годовом выражении, сообщает она.

В «Этажах» спрос на квартиры в строящихся домах за последний месяц вырос на 21,7%. Но за год продажи, по ее оценкам, прибавили только 31,9%.

Аналитики объясняют, что на фоне снижения ключевой ставки растет и потребительский оптимизм — стало больше тех, кто рассчитывает на возможность скорого рефинансирования ипотеки. Свою роль сыграли сезонность и выход на рынок держателей депозитов.

Спрос подогревают и ожидания новых ограничений по семейной ипотеке, которые должны вступить в силу в начале 2026 года: с 1 февраля можно будет оформить только один такой кредит на семью.

Обсуждается возможность введения дифференцированных ставок, например для семей с одним ребенком до шести лет их могут поднять до 12%, отмечают эксперты. Это, по их словам, стимулирует покупателей поспешить взять ипотеку по старым, более выгодным условиям.

