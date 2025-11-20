Спрос на новостройки в городах-миллионниках России вырос на 16,5%

УрБК, Москва, 20.11.2025. Спрос на квартиры в новостройках в городах-миллионниках России вырос на 16,5% в октябре 2025 года по сравнению с сентябрем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные системы для мониторинга и анализа рынка новостроек bnMAP.pro.

Уточняется, что всего в октябре зафиксировано 27,9 тыс. лотов в сделках с новостройками в 16 мегаполисах, а суммарная площадь реализованных новостроек превысила 1,27 млн кв. м — на 15,3% больше, чем в сентябре.

Рост продаж отмечен во всех городах, кроме Нижнего Новгорода, где зафиксировано незначительное снижение. Максимальный рост в относительном исчислении (в процентах) отмечен в Волгограде (почти вдвое), Омске (49%) и Ростове-на-Дону (48%).

Аналитики объясняют, что у такого роста несколько причин. Во-первых — поэтапное снижение ключевой ставки, которое сделало несколько более комфортными ставки по ипотеке. Во-вторых, влияние информации об изменении условий по семейной ипотеке: часть покупателей поторопились приобрести квартиру, поскольку по новым условиям это будет гораздо менее выгодно. Также отчасти влияние оказывают дисконты и акции застройщиков, которые смогли «поймать момент». В пользу этих причин свидетельствует и максимальная динамика, отмеченная в городах с преобладающей долей новостроек массового сегмента, который наиболее зависим от доступной ипотеки.

По данным экспертов, средняя цена кв. м в новостройках по исследованным городам в октябре составила 189,6 тыс. руб., что на 0,7% выше, чем в сентябре. Средняя стоимость лота в сделках выросла на 0,5% и составила 8,6 млн руб. Максимальная средняя стоимость лота в сделках в октябре, как всегда, зафиксирована в Москве — 21 млн руб. На втором месте Санкт-Петербург с показателем 11,9 млн руб, на третьем — Казань (10,8 млн руб.). Самые доступные новостройки отмечены в Волгограде (средний показатель 5,8 млн руб.) и Воронеже (6,7 млн руб.).