20 ноября 202513:11

Экономический эффект от роботизации процессов на ММК составил 38 млн рублей

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК», фотограф Андрей Серебряков

УрБК, Магнитогорск, 20.11.2025. Накопительный экономический эффект от использования RPA-роботов в структурах энергетической службы Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») составил 38 млн руб. с 2021 года. Их внедрение позволило значительно снизить количество рутинных операций и создать безошибочную и непрерывную систему управления ресурсами во всех подразделениях Управления главного энергетика (УГЭ). Интегратор и разработчик RPA на ММК — Центр технологий роботизации «Некст».

В пресс-службе предприятия рассказали, что в течение четырех лет на ММК было роботизировано 22 бизнес-процесса.

«Так, робот-аналитик запасов материально-технических ресурсов в течение часа готовит отчеты, на создание которых раньше уходило до двух дней. Еще один робот проверяет заявки в режиме 24/7 и сокращает время их обработки с 7 до 2 дней. Робот-складской аудитор полностью исключил повторные закупки идентичного оборудования. Робот-аудитор дефектов оборудования на 40% снизил среднее время их устранения. Робот-составитель суточных рапортов формирует отчет в ночное время и предоставляет данные с итоговыми показателями работы подразделений УГЭ. Благодаря RPA-роботам Управление главного энергетика получает суточные рапорты до начала смены и предвидит внештатные ситуации», — рассказали в пресс-службе и уточнили, что управление главного энергетика объединяет три собственные электростанции, цех электросетей и подстанций, паросиловой и газовый цехи, цех водоснабжения, кислородный и энергоцех, а также цехи инженерного обеспечения, центр энергосберегающих технологий и центральную электротехническую лабораторию. В 2024 году совокупное потребление энергии предприятиями группы ММК составило 327,95 млн ГДж.

