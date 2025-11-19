ГлавнаяНовости дня
В кластере «Салют» пройдет бизнес-интенсив для представителей киноиндустрии

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2025. 23 ноября в городском молодежном кластере «Салют» пройдет интенсив для представителей киноиндустрии «Creative Business Boost: Boost вашему бизнесу: защита прав + упаковка для роста». Мероприятие организовано Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП). Об этом сообщает пресс-служба СОФПП.

Также там пройдет практикум, где участники освоят два блока тем: от IP-юриста — «Защищай главное — идею», от маркетолога — «Упакуй правильно и продавай дорого».

Участники узнают, как защитить творческий продукт в юридической плоскости, а также научатся упаковывать проекты, повышая их стоимость.

«У нас очень много полезных практикумов и мастер-классов для креативных индустрий в конце года. Они проходят не только в Екатеринбурге, но и в других городах Свердловской области. Часть интенсивов организованы в онлайн-формате, что расширяет доступ к новым знаниям для предпринимателей из разных уголков региона», — рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Спикер юридического блока — основатель и руководитель юридического агентства Cutto Екатерина Миронова. Тему маркетинга раскроет консультант по маркетингу, продакт образовательного продукта в О'СМЫСЛЕ Рита Алисова.

