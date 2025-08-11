В Свердловской области до конца дорожного сезона обновят 70 км «Демидовского маршрута»
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2025. В Свердловской области семь участков Серовского тракта, являющегося частью «Демидовского маршрута», будут обновлены по итогам дорожного сезона. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава региона Денис Паслер.
Он уточнил, что ремонт 70 км трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Сейчас уже полностью завершен ремонт участка с 59-го по 71-й км, работы на отрезках с 29-го по 58-й и с 323-го по 352-й км находятся на финальной стадии, а на участке с 204-го по 206-й км график обновлен с опережением.
Также Д. Паслер сообщил, что в екатеринбургской агломерации завершено устройство нового дорожного полотна на участке с 297-го по 309-й км. Там уложено 90 тыс. кв. м современного асфальтового покрытия, отремонтированы водопропускные трубы. Далее будут проводиться работы по укреплению обочин, установке ограждений и дорожных знаков.
«Дорожно-строительный сезон подходит к концу, мы заканчиваем работы и на других участках дорог Свердловской области. В общей сложности дорожники в этом году реконструируют и ремонтируют 285 км региональных автомобильных дорог», — резюмировал губернатор.
Напомним, что до 2030 года в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать почти 800 км региональных дорог и построить более 100 км тротуаров и линий освещения. Для выполнения поставленных задач выделяется значительное финансирование. Так, Д. Паслер поручил выделить на капитальный ремонт двух дорог в Краснотурьинске 60,8 млн руб. На ремонт региональной дорожной сети в нынешнем году было выделено почти 14 млрд руб. Кроме того, глава региона сообщил
о четырехкратном увеличении финансирования работ по расширению северного полукольца Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД).