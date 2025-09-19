В России альтернативный импорт новых легковых автомобилей с начала года сократился на 40%

УрБК, Москва, 19.09.2025. За первые 8 месяцев 2025 года из Японии в Россию ввезли 131,5 тысячу автомобилей с пробегом. ...27.06.2025 В Россию за 3,5 года через страны бывшего СССР было импортировано более 300 тыс. новых легковых автомобилей
УрБК, Москва, 27.06.2025. Через страны бывшего СССР в Россию за 3,5 года было импортировано более 300 тыс. новых ...26.06.2025 За три года на российский учет встало чуть более 2 млн новых автомобилей китайских брендов
УрБК, Москва, 26.06.2025. С марта 2022 года по май 2025 года на российский учет встало чуть более 2 млн новых ...10.04.2025 Более 80% денег от продажи легких коммерческих автомобилей остается в России
УрБК, Москва, 10.04.2025. По итогом 2024 года суммарная финансовая емкость рынка легких коммерческих автомобилей (LCV) ...09.04.2025 В России объем альтернативного импорта в I квартале 2025 года составил 16 тыс. новых легковых автомобилей
УрБК, Москва, 09.04.2025. В России объем альтернативного импорта в 1 квартале 2025 года составил 16 тыс. новых ...