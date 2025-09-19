УралБизнесКонсалтинг
Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Вчера, 12:01

В России альтернативный импорт новых легковых автомобилей с начала года сократился на 40%

УрБК, Москва, 22.09.2025. За восемь месяцев 2025 года по схемам альтернативного импорта в Россию пришло 70,8 тыс. машин. Это на 40% меньше, чем в январе–августе 2024 года. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

В прошлом 2024 году объем такого ввоза снизился на 20% до 181,2 тыс. машин, уточнил он.

«Альтернативный импорт в массовом объеме появился у нас в 2022 году, после ухода глобальных брендов. Расцвет пришелся на 2023 год, когда по разным схемам без ОТТС было ввезено 225,5 тысяч новых легковых автомобилей»,— написал С. Целиков.

По его данным, в этом году самой популярной маркой альтернативного импорта является Toyota, на нее приходится практически каждый пятый автомобиль (18,1%).

В пятерку самых популярных брендов вошли также BMW (11%), Geely (9,8%), Mercedes-Benz (6,7%) и Lixiang (6,2%).
