Вчера, 18:00

Екатеринбург и Москву соединит высокоскоростная магистраль

Президент Владимир Путин утвердил схему развития высокоскоростного железнодорожного сообщения. Она соединит Москву и Екатеринбург, Рязань, Адлер и Минск. Об этом сообщается в официальном Телеграм-канале правительства РФ.

Протяженность будущей сети должна составить свыше 4,5 тыс.км. Уточняется, что новые магистрали будут встраиваться в уже существующий транспортный каркас и откроют новые возможности для более чем 100 млн человек.

Напомним, что в сентябре на предприятии «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме (Свердловская область) запустили производство высокоскоростных электропоездов нового поколения. Новый состав сможет развивать скорость до 400 км/ч и перевозить свыше 450 пассажиров.

Ранее Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии открытия участка Дюртюли — Ачит автомобильной дороги М-12 «Восток». Новая магистраль протяженностью более 275 км стала продолжением трассы М-12 до Екатеринбурга. Участок проходит по территориям трех регионов: Республики Башкортостан, Пермского края и Свердловской области.
