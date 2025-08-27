Квартиры в Екатеринбурге оказались значительно дороже жилья в пригороде

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2025. Квартиры в Екатеринбурге оказались на 69% дороже жилья в пригороде по состоянию на сентябрь 2025 года. Такие данные приводит цифровая платформа операций с недвижимостью Циан.



В цифрах эта разница составляет 148 тыс. и 87,5 тыс. руб. соответственно. В целом, разница в цене жилья в мегаполисе и пригороде составляет 1,5 раза.



Вторичка в пригородах за последний год подорожала на 4,5%, в центрах агломераций — на 6%. Разрыв в стоимости метра между пригородами и центрами агломераций растет особенно сильно в Краснодаре, Санкт-Петербурге и Уфе (на 10-13 п.п. за последние 12 месяцев), пишет Циан.



«Жилье за пределами городских рубежей в «миллионниках» стало уже в 1,5 раза дешевле, чем в центрах агломераций. Придется пожертвовать близостью к центру, больше времени тратить на дорогу, как правило, потерять в качестве инфраструктуры, но зато получится существенно сэкономить и стать владельцем собственного жилья», — комментирует эксперт Циан.Аналитики Елена Бобровская.