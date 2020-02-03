УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:57

На УЗГА второй раз за 2025 сменился председатель совета директоров

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2025. На Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА, входит в «Ростех») в Екатеринбурге второй раз за 2025 год сменился председатель совета директоров. Как пишут «Ведомости», этот пост покинул один из ключевых организаторов проекта Sukhoi Superjet 100 и экс-глава Объединенной авиастроительной корпорации Михаил Погосян.

Его сменил на этой должности генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков. При этом сам М. Погосян остался в составе совета директоров.

Сама же компания «Технодинамика» принадлежит ГК «Динамика», где контрольный пакет — у корпорации «Ростех».
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
03.02.2020 Ростех создал на базе НПК «Уралвагонзавод» новый концерн

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2020. Государственная корпорация «Ростех» приняла решение создать на базе НПК ...

03.10.2017 Утвержден состав оргкомитета по выдвижению Екатеринбурга кандидатом на проведение «ЭКСПО-2025»

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2017. Правительство РФ утвердило состав организационного комитета по поддержке выдвижения ...

05.07.2017 Экс-министр обороны Сердюков возглавил совет директоров «Роствертола»

Совет директоров авиастроителельной компании «Роствертол» (входит в холдинг «Вертолеты России») избрал своим ...

09.01.2014 В ОАО «МРСК Урала» сменился председатель совета директоров

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2014. Председатель совета директоров ОАО «МРСК Урала» (входит в состав ОАО «Россети») Дмитрий ...

17.12.2013 Сменился генеральный директор ОАО «Уралмашзавод»

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2013. На ОАО «Уралмашзавод» прошли кадровые перестановки в менеджменте и в составе совета ...

Популярные новости
12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные13.08.2025Александр Потавин о динамике курса рубля13.08.2025Елена Заречнова: Постановка на учет в налоговом органе будет подтверждаться только выпиской из ЕГРН18.08.2025Илья Федоров о динамике цен в России21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий
Архив новостей
Сентябрь 2025 (309)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.