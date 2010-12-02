УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 14:26

Стоимость «квадрата» на вторичке в центре Екатеринбурга превысила 190 тысяч рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2025. Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в центре Екатеринбурга превысила 190 тысяч руб., об этом пишет Уральская палата недвижимости (УПН).

Речь идет о квадрате в границах улиц Московской, Челюскинцев, Восточной, Декабристов, Луначарского и Большакова. В начале августа этот показатель равнялся183,9 тыс. руб.

В районах, приближенных к центру, цены к началу сентября составили 148,5 тыс. за квадратный метр. Это на 2,2% больше, чем месяцем ранее. Вторичное жилье во втором ценовом поясе оценивается в 120,4 тыс. за квадратный метр. Сюда относят Академический, ЖБИ, Завокзальный, УНЦ, Уктус, Уралмаш, Широкую Речку, Эльмаш, Солнечный.

Далее, в Елизавете, на Компрессорном, в Сортировке, Совхозе, Химмаше, Чермете, Сибирском и на Синих Камнях стоимость квадратного метра равна 99,2 тыс. На следующем поясе, в Лечебном, Горном Щите, Кольцово, Палкино, на Птицефабрике, в Рудном, Шарташе, Шувакише, Семи Ключах и других районах она составила 87,3 тыс.

Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в Екатеринбурге к началу сентября составила 130,8 тыс. руб. за квадратный метр. В начале года показатель оценивался в 123,4 тыс., а в начале сентября прошлого года 122,4 тыс.
