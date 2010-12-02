Стоимость «квадрата» на вторичке в центре Екатеринбурга превысила 190 тысяч рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2010. Средняя цена предложения одного квадратного метра в Екатеринбурге на 1 декабря 2010 ...03.06.2009 Средняя цена предложения квадратного метра вторичного жилья в центральном районе Екатеринбурга достигла 75,7 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 03.06.2009. Средняя цена предложения квадратного метра вторичного жилья в центральном районе ...10.04.2009 Средняя цена предложения вторичного жилья в центре Екатеринбурга составила на 7 апреля 2009 г. 77 тыс. рублей за 1 кв. м
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2009. Средняя цена предложения квадратного метра вторичного жилья в центральном районе ...18.02.2009 Средняя цена предложения квадратного метра вторичного жилья в Екатеринбурге составила 59,839 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.02.2009. По данным на 17 февраля 2009 г., средняя цена предложения одного квадратного метра ...13.02.2009 За месяц средняя цена предложения квадратного метра на рынке вторичного жилья в Екатеринбурге снизилась на 2,9%
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2009. На 10 февраля 2009 г. средняя цена предложения одного квадратного метра в Екатеринбурге ...