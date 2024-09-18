УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 14:27

Глава «Аэрофлота» спрогнозировал рост аэропортовых расходов на 27% в 2026 году

УрБК, Владивосток, 04.09.2025. В 2026 году прогнозируется увеличение аэропортовых расходов на 27% от общей стоимости авиабилета, что значительно превышает показатель в 8%, зафиксированный в 2024 году. Как сообщает ТАСС, об этом на полях Восточного экономического форума заявил генеральный директор группы «Аэрофлот» Сергей Александровский.

«Если раньше аэропортовые расходы у нас составляли в 2024 году порядка 8% стоимости билетов, то в 2026 году они уже увеличатся до 27%
», — сказал С. Александровский.

Он добавил, что только аэропортовые тарифы на Дальнем Востоке увеличились за последнее время в три раза, и это касается не только «Аэрофлота».
