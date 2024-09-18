Глава «Аэрофлота» спрогнозировал рост аэропортовых расходов на 27% в 2026 году

УрБК, Москва, 18.09.2024. Минэкономразвития прогнозирует рост зарплат россиян на 35% в течение четырех лет. Так, доходы ...

Минэкономразвития: За четыре года зарплаты россиян увеличатся на 35%

УрБК, Москва, 04.07.2024. Ставки акцизов на крепкий алкоголь в РФ в 2025 году планируют проиндексировать на 4,7%. Это ...

Ставки акцизов на крепкий алкоголь в РФ в 2025 году планируют проиндексировать на 4,7%

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2023. В ходе очередного, седьмого, заседания депутаты Екатеринбургской городской думы сегодня ...

Гордума Екатеринбурга приняла бюджет города на 2024 год в первом чтении

УрБК, Москва, 17.11.2023. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о федеральном бюджете России на 2024 год и ...

Госдума приняла бюджет РФ на 2024 год

Госдума одобрила в первом чтении повышение акцизов на 3% на табак и вино в 2024 году

УрБК, Екатеринбург 18.10.2023. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который в том числе ...