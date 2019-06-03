Решающим фактором при выборе работы для свердловской молодежи стала стабильность компании

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2019. Для 62% жителей Свердловской области карьерный рост является самым важным при поиске ...20.07.2018 Соблюдение трудового законодательства не важно для 48% молодых соискателей
УрБК, Москва, 20.07.2018. Соблюдение трудового законодательства и наличие «белой» зарплаты важно лишь для 52% ...27.07.2016 За год в Екатеринбурге на 2% уменьшилась доля вакансий для молодых специалистов
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2016. Доля вакансий для специалистов без опыта работы, по данным службы исследований ...17.06.2016 HeadHunter: Для большинства соискателей работы решающим фактором является уровень предлагаемой зарплаты
УрБК, Екатеринбург, 17.06.2016. Большинство соискателей работы (67%) при выборе вакансии обращают внимание в первую ...13.05.2016 HeadHunter: В Екатеринбурге на одну вакансию для молодых специалистов приходится 7,7 резюме
УрБК, Екатеринбург, 13.05.2016. Конкурс для молодых специалистов на рабочее место в Екатеринбурге достиг 7,7 резюме на ...