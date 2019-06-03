Решающим фактором при выборе работы для свердловской молодежи стала стабильность компании

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2025. Ключевыми факторами при выборе работы молодежи из Свердловской области считает стабильность и надежность компании (63% опрошенных). Это следует из исследования сервиса подбора кадров HeadHunter.



На втором месте конкурентная зарплата (61%), баланс между работой и личной жизнью (54%), комфортная атмосфера в коллективе (50%), честность и открытость в коммуникации с руководством (43%). А меньше всего они обращают внимание на возможность реализовать классный кейс (5%) и экологическую повестку в деятельности компании (2%).



На этапе изучения вакансий зумеры обращают внимание на репутацию компании (отзывы сотрудников), 11% были бы рады увидеть фото и видео с реальными сотрудниками, столько же интересует участие работодателя в рейтингах и премиях. Для 10% имеет значение яркое, современное оформление страницы вакансии, а 9% обращают внимание на то, есть ли у компании узнаваемый фирменный стиль.



«Красные флаги» для зумеров: отсутствие конкретных требований и обязанностей (73%), постоянные переработки (66%), негативные отзывы сотрудников (56%), неэтичное общение на интервью с высказыванием личного мнения о самом кандидате или его предыдущих местах работы (53%), а также «серая» или «черная» зарплата, предложение работать без оформления (46%). Негативную реакцию молодых специалистов также вызывают высокая текучесть кадров в компании (45%) и слишком длинный перечень требований и обязанностей (42%).



7% молодых соискателей ориентированы исключительно на работу в офисе, 11% ориентируются на полную удаленку, 19% ценят четкий гибридный график, примерно столько же предпочитают свободное посещение офиса без привязки к конкретным дням (21%). Впрочем, 42% респондентов не предают графику работы особого значения.