УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:13

Решающим фактором при выборе работы для свердловской молодежи стала стабильность компании

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2025. Ключевыми факторами при выборе работы молодежи из Свердловской области считает стабильность и надежность компании (63% опрошенных). Это следует из исследования сервиса подбора кадров HeadHunter.

На втором месте конкурентная зарплата (61%), баланс между работой и личной жизнью (54%), комфортная атмосфера в коллективе (50%), честность и открытость в коммуникации с руководством (43%). А меньше всего они обращают внимание на возможность реализовать классный кейс (5%) и экологическую повестку в деятельности компании (2%).

На этапе изучения вакансий зумеры обращают внимание на репутацию компании (отзывы сотрудников), 11% были бы рады увидеть фото и видео с реальными сотрудниками, столько же интересует участие работодателя в рейтингах и премиях. Для 10% имеет значение яркое, современное оформление страницы вакансии, а 9% обращают внимание на то, есть ли у компании узнаваемый фирменный стиль.

«Красные флаги» для зумеров: отсутствие конкретных требований и обязанностей (73%), постоянные переработки (66%), негативные отзывы сотрудников (56%), неэтичное общение на интервью с высказыванием личного мнения о самом кандидате или его предыдущих местах работы (53%), а также «серая» или «черная» зарплата, предложение работать без оформления (46%). Негативную реакцию молодых специалистов также вызывают высокая текучесть кадров в компании (45%) и слишком длинный перечень требований и обязанностей (42%).

7% молодых соискателей ориентированы исключительно на работу в офисе, 11% ориентируются на полную удаленку, 19% ценят четкий гибридный график, примерно столько же предпочитают свободное посещение офиса без привязки к конкретным дням (21%). Впрочем, 42% респондентов не предают графику работы особого значения.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
03.06.2019 Более 60% свердловчан при поиске работы учитывают перспективы карьерного роста

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2019. Для 62% жителей Свердловской области карьерный рост является самым важным при поиске ...

20.07.2018 Соблюдение трудового законодательства не важно для 48% молодых соискателей

УрБК, Москва, 20.07.2018. Соблюдение трудового законодательства и наличие «белой» зарплаты важно лишь для 52% ...

27.07.2016 За год в Екатеринбурге на 2% уменьшилась доля вакансий для молодых специалистов

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2016. Доля вакансий для специалистов без опыта работы, по данным службы исследований ...

17.06.2016 HeadHunter: Для большинства соискателей работы решающим фактором является уровень предлагаемой зарплаты

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2016. Большинство соискателей работы (67%) при выборе вакансии обращают внимание в первую ...

13.05.2016 HeadHunter: В Екатеринбурге на одну вакансию для молодых специалистов приходится 7,7 резюме

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2016. Конкурс для молодых специалистов на рабочее место в Екатеринбурге достиг 7,7 резюме на ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные21.08.2025В Екатеринбурге 21 августа состоялось торжественное открытие здания администрации Академического района07.08.2025Борис Рабинович: Мы сами ездим за кофе в Бразилию, Колумбию, Эфиопию, Кению
Архив новостей
Сентябрь 2025 (140)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.