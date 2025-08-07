Квартиры в новостройках Екатеринбурга в августе подорожали на 0,8%

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2025. Средняя (медианная) цена предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга с начала августа выросла на 0,8%, до 167 тыс. руб. за «квадрат». Об этом говорится в исследовании сервиса Яндекс Недвижимость.



Объем предложения за аналогичный период увеличился на 4%. Сейчас средняя цена одного лота в уральской столице составляет 8,1 млн руб. Средняя площадь — 48,3 кв. м.



В среднем по российским городам-миллионникам квартиры за месяц подорожали на 1,3%, до 190 тыс. руб. за кв. м.



«В конце лета мы фиксируем активизацию покупателей на первичном рынке», — отмечает коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.