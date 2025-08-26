УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 12:28

Владелица бренда Rabbithole рассказала о результатах работы на фестивале креативных индустрий в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2025. Участие в Международном фестивале креативных индустрий в Екатеринбурге стало знаковым событием для российского бренда Rabbithole. Об этом рассказала УрБК его владелица Анна Красноперова.

«Мы провели ряд запланированных встреч, а также получили предложение от крупного проекта из Подмосковья о разработке полной линейки мерча. В настоящее время ведется погружение в детали и обсуждение концепций», — заявила Анна Красноперова.

Она также рассказала, что рассматривает возможность создания в Екатеринбурге отдельного, полноценного пространства своего бренда.

«Это мероприятие стало для нас не просто точкой встречи, а настоящим трамплином для новых возможностей. Помимо того, что мы уже планируем разместиться на одной из представленных площадок, у нас родилась идея о создании здесь собственного пространства. Сейчас мы находимся в активном поиске стратегических партнеров и инвесторов, которые разделят наше видение и захотят стать частью этого проекта», — заявила А. Красноперова.

Напомним, что фестиваль прошел в Свердловской области с 18 по 24 августа. Основные события развернулись в Екатеринбурге и восьми городах региона, охватив девять направлений — от моды и дизайна до IT и стартапов.

Организаторами фестиваля выступили правительство Свердловской области, администрация города Екатеринбурга и СОФПП, являющийся опорной организацией по развитию креативных индустрий в регионе.
