Владелица бренда Rabbithole рассказала о результатах работы на фестивале креативных индустрий в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2025. Участие в Международном фестивале креативных индустрий в Екатеринбурге стало знаковым событием для российского бренда Rabbithole. Об этом рассказала УрБК его владелица Анна Красноперова.«Мы провели ряд запланированных встреч, а также получили предложение от крупного проекта из Подмосковья о разработке полной линейки мерча. В настоящее время ведется погружение в детали и обсуждение концепций», — заявила Анна Красноперова.Она также рассказала, что рассматривает возможность создания в Екатеринбурге отдельного, полноценного пространства своего бренда.«Это мероприятие стало для нас не просто точкой встречи, а настоящим трамплином для новых возможностей. Помимо того, что мы уже планируем разместиться на одной из представленных площадок, у нас родилась идея о создании здесь собственного пространства. Сейчас мы находимся в активном поиске стратегических партнеров и инвесторов, которые разделят наше видение и захотят стать частью этого проекта», — заявила А. Красноперова.Напомним, что фестиваль прошел в Свердловской области с 18 по 24 августа. Основные события развернулись в Екатеринбурге и восьми городах региона, охватив девять направлений — от моды и дизайна до IT и стартапов.Организаторами фестиваля выступили правительство Свердловской области, администрация города Екатеринбурга и СОФПП, являющийся опорной организацией по развитию креативных индустрий в регионе.