В Екатеринбурге в рамках фестиваля креативных индустрий свою продукцию представили 60 fashion-брендов

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2025. В Екатеринбурге в рамках Международного фестиваля креативных индустрий свою продукцию представили 60 fashion-брендов. Они презентовали свои изделия отечественным и зарубежным байерам в общем шоуруме креативного кластера «Домна». Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП).



«В «Домне» выставлен 31 бренд из Свердловской области и 29 брендов из других регионов РФ. Регионами-участниками стали Республика Башкортостан, Вологодская область, Калининградская, Кировская, Московская, Нижегородская, Удмуртская Республика, Новосибирская, Омская области, Республика Саха (Якутия), Пермский край и Вологодская область», — рассказали в СОФПП.



Для осмотра их продукции на Средний Урал приехали байеры из России и других стран — Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Грузии, Армении и других государств.



Напомним, что международный фестиваль креативных индустрий проходит с 18 по 24 августа на разных площадках Екатеринбурга и малых городов области. Всего в рамках проведения форума состоятся мероприятия по девяти направлениям: кино, архитектура, дизайн, арт, мода, гастрономия, IT, медиа, стартап. Для каждого трека создана мультиформатная программа с участием звезд индустрии.



Организаторами фестиваля выступают правительство Свердловской области, администрация города Екатеринбурга и СОФПП, являющийся опорной организацией по развитию креативных индустрий в регионе. Поддержку мероприятию также оказывает Агентство стратегических инициатив.