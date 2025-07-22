Цены производителей промтоваров на Среднем Урале за год выросли на 1,6%

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2025. Цены производителей промышленных товаров на Среднем Урале в июле 2025 года выросли на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат. В сегменте «обрабатывающие производства» показатель увеличился на 0,8%, в сфере «добыча полезных ископаемых» снизился на 6,5%. В сегменте «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» производство увеличилось на 13,4%. «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — на 5%.

