Вчера, 18:01

В МВД сообщили о новой схеме мошенничества с использованием нейросетей

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2025. МВД предупредило о новой схеме мошенничества, связанной с созданием дипфейков близких людей жертвы через нейросети. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные ведомства.

Злоумышленники делают из фотографий видео, которое воссоздает мимику, голос, жесты и эмоции родственников и друзей человека. На таких роликах «аватар» чаще всего просит деньги в долг. При получении такого сообщения МВД России рекомендует позвонить своему родственнику и уточнить информацию.

Добавим, что с начала июня в стране вступил в силу закон о защите граждан от мошенников, который включает в себя порядка 30 мер, вводящихся поэтапно. На данный момент сотрудникам госорганов, банков и операторов связи запрещено связываться с клиентами через мессенджеры. Кроме того, с 1 августа граждане могут самостоятельно отказаться от смс-рассылок. С 1 сентября появится возможность установки самозапрета на оформление сим-карт и отказа от спам-звонков.
