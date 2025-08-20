УралБизнесКонсалтинг
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Вчера, 17:25

В Екатеринбурге в рамках фестиваля креативных индустрий обсудили цифровые тренды будущего

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2025. В Екатеринбурге в завершающий день Международного фестиваля креативных индустрий эксперты обсудили цифровые тренды будущего, сообщает пресс-служба Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП).

Хедлайнером IT-трека выступил вице-президент АКАР, медиа-менеджер России-2020 и признанный специалист по внедрению ИИ в жизнь и бизнес Алексей Парфун. Он порассуждал на тему «ИИ — продюсер, партнер или подрывник?».

По словам эксперта, инновации очень быстро проникают в общество. Сегодня один человек может производить объем контента, сопоставимый с производством хорошей медиакомпании лет 50 назад.

По его прогнозам, в ближайшем будущем будут развиваться форматы новейших медиа: стриминги, аватары и виртуальные инфлюенсеры, метавселенные, генеративное ТВ, а также иммерсивные форматы, когда физический мир соединяется с диджитал — например, виртуальные концерты.

«Формируются новые правила жизни. Одновременно у нас с вами должна появиться и сверхновая этика, предусматривающая развитие цифровой ответственности, нового уровня социальной осведомленности, введение образовательных программ. Но пока очень много вопросов и вызовов, на которые нет ответов», — считает А. Парфун.

Эксперт сформулировал определение человека нового поколения — нейросапиенс. Ключевые качества такой личности: адаптивный интеллект, цифровая эмпатия и высокий уровень креативности.
