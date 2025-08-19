В Екатеринбурге в рамках фестиваля креативных индустрий обсудили стратегии продвижения модных брендов

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2025. В Екатеринбурге в рамках Международного фестиваля креативных индустрий состоялась дискуссия «Открытый диалог: продвижение бренда». Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, который является одним из организаторов мероприятия.



В обсуждении популярных форматов торговли, эффективности поп-ап пространств и примеров успешных коллабораций приняли участие стилисты Алексей Сухарев, Гоша Карцев, организатор Kazakhstan Fashion Week Алексей Чжен, основатель бренда Monochrome Николай Богданович, коммерческий директор IERI STORE (Грузия) Инга Смирнова.



По словам экспертов, сейчас время живых форматов на всех этапах коммуникации с потребителем. Например, незапланированный контент от блогеров лучше, чем выверенная работа с инфлюенсерами, считает Инга Смирнова. Николай Богданович привел пример ситуативного маркетинга, когда бренд подарил клиентке новую куртку взамен испорченной собакой.

Потребностью в эксклюзивном объясняется неизменная эффективность дропов — лимитированных коллекций.



«Это психологический момент и это работает всегда. Мы 100 раз это проверяли. Все хотят выделиться и иметь что-то эксклюзивное», — считает Гоша Карцев.



По-прежнему действенны необычные коллаборации, это особенно важный инструмент для новичков, отмечают эксперты.