В Екатеринбурге открылась торгово-закупочная сессия с участием мультибрендовых универмагов

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2025. В Екатеринбурге в креативном кластере «Домна» стартовала торгово-закупочная сессия с участием мультибрендовых универмагов. Мероприятие проходит в рамках Международного фестиваля креативных индустрий.



В сессии примут участие региональные бренды, а также более 30 мультибрендовых пространств России и мира.



«В ходе мероприятия дизайнеры с собственным производством и успешным опытом продаж представят уникальную концепцию своего бренда и подчеркнут отличительные черты своей продукции в ходе питч-сессии. Также они продемонстрируют коллекции изделий непосредственно перед участниками встречи», — говорится в анонсе мероприятия.



Модератором мероприятия является директор департамента инновационно-технологического развития Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Александр Обоскалов.



Напомним, что СОФПП является одним из организаторов Международного фестиваля креативных индустрий, который проходит в Свердловской области с 18 по 24 августа.