В Екатеринбурге открылась торгово-закупочная сессия с участием мультибрендовых универмагов

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2025. В Екатеринбурге в рамках Международного фестиваля креативных индустрий свою продукцию ...18.08.2025 В Екатеринбурге завтра стартуют треки «Мода», «Кино» и «Медиа» фестиваля креативных индустрий
УрБК, Екатеринбург, 18.08.2025. В Екатеринбурге завтра стартуют события треков «Мода», «Кино» и «Медиа» Международного ...05.11.2024 В Екатеринбурге в кластере «Домна» подвели итоги исследования креативной экономики
УрБК, Екатеринбург, 05.11.2024. В креативном кластере «Домна» прошла пресс-конференция, на которой подвели итоги ...04.12.2023 В Екатеринбурге пройдет тренд-сессия «EVENT-бизнес: тренды, опыт, возможности»
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2023. 14 декабря в екатеринбургском креативном кластере «Домна» (ул. Вайнера, 16) состоится ...27.10.2022 В креативном кластере ДОМНА пройдет серия событий в рамках EKATERINBURG FASHION WEEK
УрБК, Екатеринбург, 27.10.2022. В креативном кластере ДОМНА пройдет серия событий в рамках EKATERINBURG FASHION WEEK. В ...