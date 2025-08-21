В Музее наивного искусства 27 августа пройдет авторская экскурсия по выставке «НЛО — время неопознанных колокольчиков. Стихографика Михаила Ураева»

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2025. В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) 24 августа, в воскресенье, пройдет ...31.07.2025 Время неопознанных колокольчиков
В Музее наива открылась выставка карельского художника-аутсайдера Михаила Ураева ...04.07.2025 В Музее наивного искусства 5 июля пройдет кураторская экскурсия «Специалисты по раю»
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2025. В музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) 5 июля состоится кураторская ...28.02.2025 В Екатеринбургском музее ИЗО 2 марта состоится кураторская экскурсия по выставке «Эрих Борхерт в России. Графика из коллекции семьи художника»
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2025. В корпусе отечественного искусства Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) 2 марта состоится ...01.10.2024 В Музее наива 2 октября в честь финисажа выставки «Иные» пройдет авторская лекция и кураторская экскурсия
УрБК, Екатеринбург, 01.10.2024. В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) 2 октября пройдет авторская лекция и ...