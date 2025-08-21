УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:35

В Музее наивного искусства 27 августа пройдет авторская экскурсия по выставке «НЛО — время неопознанных колокольчиков. Стихографика Михаила Ураева»

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2025. В музее наивного искусства 27 августа состоится авторская экскурсия коллекционера Яны Жеймотелитепо по выставке «НЛО — время неопознанных колокольчиков. Стихографика Михаила Ураева». Мероприятие начнется в 17.00 по адресу ул. Розы Люксембург, 18, сообщает пресс-служба культурного учреждения.

В Музее наивного искусства 27 августа пройдет авторская экскурсия по выставке «НЛО — время неопознанных колокольчиков. Стихографика Михаила Ураева»

На экскурсии гости музея смогут не только увидеть уникальные работы художника, но и услышать историю их обретения. Открыватель и хранитель творчества Михаила Ураева, Яна Жеймотелитепо расскажет о своем знакомстве с художником, о том, как поддерживала автора и начала собирать коллекцию его работ, а также о том, как его жизнь и творчество вдохновили ее на написание повести «Период полураспада».

В Музее наивного искусства 27 августа пройдет авторская экскурсия по выставке «НЛО — время неопознанных колокольчиков. Стихографика Михаила Ураева»

Писательница также прочитает отрывки из своей повести, при написании которой использовались данные биографии художника и его рисунки.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
21.08.2025 В Музее наива 24 августа пройдет кураторская экскурсия по выставке «НЛО — время неопознанных колокольчиков»

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2025. В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) 24 августа, в воскресенье, пройдет ...

31.07.2025 Время неопознанных колокольчиков

В Музее наива открылась выставка карельского художника-аутсайдера Михаила Ураева ...

04.07.2025 В Музее наивного искусства 5 июля пройдет кураторская экскурсия «Специалисты по раю»

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2025. В музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) 5 июля состоится кураторская ...

28.02.2025 В Екатеринбургском музее ИЗО 2 марта состоится кураторская экскурсия по выставке «Эрих Борхерт в России. Графика из коллекции семьи художника»

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2025. В корпусе отечественного искусства Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) 2 марта состоится ...

01.10.2024 В Музее наива 2 октября в честь финисажа выставки «Иные» пройдет авторская лекция и кураторская экскурсия

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2024. В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) 2 октября пройдет авторская лекция и ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные
Архив новостей
Август 2025 (524)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.