Вчера, 17:23

Суд обязал Сбербанк выплатить свердловчанке более 270 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2025. Свердловский областной суд обязал ПАО «Сбербанк» выплатить жительнице Верхней Пышмы 270 тыс. 645 руб., сообщает Объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

Женщина заявила, что в мае 2022 года с ее счета были совершены неизвестные переводы, которые она обнаружила в приложении банка. По ее словам, она не передавала данные, не общалась с подозрительными лицами и не получала PUSH-подтверждений операций.

В ходе расследования выяснилось, что злоумышленник из Новосибирска перевел средства с кредитной карты женщины на дебетовую, а затем по QR-коду через Систему быстрых платежей Банка России оплатил два телефона Apple iPhone 13 pro и защиту экрана. Покупатель увел деньги со счета женщины через программу удаленного доступа.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». В результате судебного заседание было установлено, что свердловчанка не имела отношения к спорным финансовым операциям.
