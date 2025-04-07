Суд обязал Сбербанк выплатить свердловчанке более 270 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2025. Суд обязал жителя Свердловской области выплатить государству 5,2 млн руб. за ...26.03.2025 Суд обязал дроппера вернуть 600 тыс. рублей пенсионерке из Екатеринбурга
В милицию на юго-востоке Москвы пришла 90-летняя москвичка с заявлением, что ее ограбили на 1 млн рублей. Сообщает ...