Сегодня, 10:05

Производство легковых автомобилей в России за год снизилось на 2%

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2025. В России за январь-июль 2025 года произвели 441,7 тыс. легковых автомобилей. По сравнению с предыдущими 12 месяцами этот показатель снизился на 2%. Об этом сообщил в своем Telegram-канале директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Лидирующую позицию на рынке занимает «АвтоВаз» с долей в 46,5%. Доля китайских машин составила 43,7%, самые высокие показатели у Haval (16,3%) и Chery (13,3%). Корейские машины (под брендом Solaris) занимают 7,4% рынка. Доля Ульяновского автомобильного завода — 1,3%.

Напомним, что средняя стоимость нового автомобиля в Свердловской области в июле снизилась на 4%.
