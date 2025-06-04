Средняя стоимость нового автомобиля в Свердловской области за месяц снизилась на 4%

Средняя стоимость нового автомобиля в Свердловской области в мае составила 2,5 млн руб. По сравнению с предыдущим ...04.06.2025 Средняя стоимость нового автомобиля в Свердловской области за месяц снизилась на 3,6%
УрБК, Екатеринбург, 04.06.2025. Средняя стоимость нового автомобиля в Свердловской области в мае составила 2,5 млн руб. ...07.05.2025 Средняя стоимость нового автомобиля в Свердловской области за месяц снизилась на 1,1%
Средняя стоимость нового автомобиля в Свердловской области в апреле составила 2,6 млн руб. По сравнению с предыдущим ...07.05.2025 Средняя стоимость нового автомобиля в Свердловской области за месяц снизилась на 1,1%
УрБК, Екатеринбург, 07.05.2025. Средняя стоимость нового автомобиля в Свердловской области в апреле составила 2,6 млн ...04.04.2025 Средняя стоимость нового автомобиля в Свердловской области составляет 2,62 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2025. Средняя стоимость нового автомобиля в Свердловской области в марте составила 2,62 млн ...