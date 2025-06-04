УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 18:00

Средняя стоимость нового автомобиля в Свердловской области за месяц снизилась на 4%

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2025. Средняя стоимость нового автомобиля в Свердловской области в июле составила 2,51 млн руб. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель снизился на 3,9%, говорится в исследовании сервиса Авто.ру.

В топ-3 наиболее подешевевших моделей в регионе вошли Haval H5 (-4,3%, до 4,05 млн руб.), Chery Tiggo 8 Pro Max (-4,3%, до 3,56 млн руб.) и Haval Jolion (-3,8%, до 2,53 млн руб.).

В целом по стране стоимость новых автомобилей отечественных марок за последний месяц не изменилась. Цены на китайские марки снизились на 1,6% (до 3,52 млн руб.). Автомобили, не поставляемые в Россию официально, подешевели более чем на 4%.
