Объем вкладов россиян с начала года вырос на 6,4%

Средний размер вкладов россиян превысил 400 тыс. рублей

УрБК, Москва, 16.05.2025. Средний размер банковских вкладов населения РФ за I квартал вырос на 7%, до 413 тыс. руб., ...

Объем застрахованных банковских вкладов в России за год вырос на 21%

УрБК, Москва, 13.02.2024. На 1 января 2024 года общий объем принадлежащих россиянам средств на банковских депозитах, ...

Объем подлежащих страхованию банковских вкладов в РФ за январь-сентябрь вырос на 9,2%

УрБК, Москва, 08.11.2023. Объем подлежащих страхованию банковских вкладов с начала года вырос на 9,2%, до 54 трлн 510 ...

В России на 4,7% вырос объем подлежащих страхованию банковских вкладов

УрБК, Москва, 04.08.2023. По итогам января-июня 2023 года объем подлежащих страхованию средств россиян на банковских ...

АСВ: Общий объем застрахованных вкладов в банках РФ в I полугодии вырос на 2,4%

УрБК, Москва, 15.08.2022. По состоянию на 1 июля 2022 года общий объем подлежащих страхованию денежных средств всех ...