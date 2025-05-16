УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 16:17

Объем вкладов россиян с начала года вырос на 6,4%

УрБК, Москва, 08.08.2025. Объем вкладов жителей России с января по июнь 2025 года вырос на 6,4% и достиг 59,8 трлн руб. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Общий объем средств, подлежащих страхованию, на июль текущего года составил 78,8 трлн руб. С начала года этот показатель вырос на 5,4%. По данным агентства, средний размер вклада физлиц составил 422 тыс. руб.

Быстрее всего за отчетный период росли вклады населения в диапазоне от 3 млн до 10 млн руб. По сумме они увеличились на 14,3%, по числу вкладчиков — на 14,2%. Вклады размером от 1,4 млн до 3 млн руб. выросли на 11,9% и 11,3% соответственно.

Ранее сообщалось, что в России впервые с середины мая 2025 года зафиксирована пауза в снижении процентных ставок по депозитам, согласно данным финансового маркетплейса «Финуслуги».
