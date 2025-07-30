Глава Свердловской области Денис Паслер принял решение повысить зарплаты бюджетникам «указных» категорий

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2025. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поручил дополнительно выделить 177,9 ...14.07.2025 В Свердловской области началась подготовка к строительству нового энергоблока на Белоярской АЭС
УрБК, Екатеринбург, 14.07.2025. На Среднем Урале стартовали подготовительные работы по строительству энергоблока № 5 на ...23.06.2025 На Среднем Урале появится новый продовольственный кластер
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2025. На Среднем Урале появится новый продовольственный кластер. Его организацию на месте ...02.06.2025 В Свердловской области приведут в порядок около 442 км дорог
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2025. В Свердловской области в нынешнем сезоне приведут в порядок около 442 км дорог. Из них ...25.04.2025 Денис Паслер поручил усилить работу по обновлению техники и устранению кадрового дефицита в сельском хозяйстве
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2025. В Свердловской области в ходе посевной компании этого года засеют 760 тыс. га земли. Об ...