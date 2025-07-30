УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 11:41

Глава Свердловской области Денис Паслер принял решение повысить зарплаты бюджетникам «указных» категорий

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2025. Глава Свердловской области Денис Паслер принял решение повысить зарплаты бюджетникам, категории которых значатся в «майских» указах президента. Врио губернатора поручил министерству финансов и профильным ведомством подготовить соответствующие документы к 1 сентября, сообщает департамент информполитики области.

«Принял решение с 1 сентября повысить зарплаты «указным» категориям бюджетников. Итого, с учетом этого повышения, по итогам года их зарплата вырастет на 16,8%», — сообщил Д. Паслер в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, повышение коснется около 137 тыс. работников бюджетной сферы, среди которых: учителя, воспитатели, врачи, работники культуры, соцработники.

«Это самые ответственные и востребованные сегодня профессии. От ежедневного труда этих специалистов напрямую зависит будущее страны», — подчеркнул врио губернатора.

Д. Паслер также сообщил, что на данное повышение зарплат из бюджета региона до конца года будет дополнительно выделено более 5 млрд руб.
