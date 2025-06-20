УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:19

Эксперты предупредили о высокой вероятности рецессии российской экономики

УрБК, Москва, 07.08.2025. Эксперты предупредили о высокой вероятности ухода российской экономики в рецессию, несмотря на смягчение денежно-кредитной политики регулятором. О таких рисках рассказали экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), пишут «Ведомости».

По словам аналитиков, в мае значение СОИ (сводный опережающий индикатор, используемый для краткосрочных прогнозов), отражающего вход в рецессию, продолжило рост, поднявшись до 0,1 после 0,07 месяцем ранее. При этом критическим значением является 0,18, отмечают эксперты.

«Хотя текущее значение СОИ все еще не достигло критического уровня, исходя из наших прогнозов, принимающих во внимание текущую динамику показателей и их тренды, становится понятно, что его дальнейший рост и пробой критического уровня неизбежны», — говорится в аналитической записке ЦМАКП.

Экономисты отмечают, что рост российской экономики может достигнуть отрицательных значений уже в 2026 году.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.06.2025 ЦБ не видит признаков рецессии российской экономики

Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган в ходе ПМЭФ заявил, что экономика РФ ...

20.06.2025 ЦБ не видит признаков рецессии российской экономики

УрБК, Москва, 20.06.2025. Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган в ходе ПМЭФ ...

18.06.2025 Аналитики рассказали о возобновлении роста российской экономики

УрБК, Москва, 18.06.2025. Рост экономики РФ в апреле составил 0,5% относительно марта с учетом сезонного и календарного ...

13.11.2024 Аналитики предупредили о возможной стагфляции в России

Аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предупредили о возможном ...

04.06.2019 В России с конца прошлого года снижается спрос на рабочие места

УрБК, Москва, 04.06.2019. На российском рынке труда сокращается совокупный спрос на рабочие места со стороны ...

Популярные новости
11.07.2025На территории Преображенского парка в Академическом районе Екатеринбурга открылась новая площадка для райдеров11.07.2025В Екатеринбурге будут судить бывшего председателя садоводческого товарищества за присвоение 1,4 млн рублей11.07.2025Данные независимой экспертизы подтвердили безопасность стройплощадки на улице Раевского в Екатеринбурге05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей18.07.2025УПН: Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 130 тыс. руб. за кв. метр
Архив новостей
Август 2025 (160)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18