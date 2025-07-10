ЕВРАЗ НТМК завершил строительство нового участка для очистки смолы стоимостью 1 млрд рублей

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2025. В смолопекококсовом цехе коксохимического производства (КХП) ЕВРАЗ НТМК заработала установка дешламации каменноугольной смолы. На новом участке запустили современное оборудование: два трикантера, насосные агрегаты с частотными преобразователями, трубопроводы для перекачки продукта и емкостной парк. Теперь смола очищается от примесей, что улучшает качество продукции. Компания инвестировала в проект около 1 млрд руб. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.Клиенты комбината уже отмечают качество поступающего им сырья. ЕВРАЗ НТМК получил сертификат «Отличный поставщик» за коксохимическое масло от многолетнего партнера, АО «Ярославский технический углерод имени В. Ю. Орлова».«Высокая оценка нашей продукции — это результат слаженной работы профессионалов, всего коллектива коксохимического производства. Мы подтверждаем лидерство, обеспечивая качественное сырье, строгое соблюдение технологий и надежную работу оборудования», — отмечает технический директор дивизиона «Урал» ЕВРАЗ Денис Кошкаров.Отметим, что установка дешламации — это один из участков в рамках техперевооружения установок по производству электродного пека. Срок окончания проекта — 2026 год. Проект предполагает переход на принципиально новую экологически безопасную технологическую цепочку производительностью до 60 тыс. т в год.В результате комбинат получит новую товарную востребованную рынком продукцию в соответствии с запросами потребителей. Кроме того, техперевооружение позволит снизить выброс специфических веществ КХП еще на 140,7 т в год, повысить безопасность труда и улучшить условия работы сотрудников.