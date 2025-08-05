Официальный курс доллара США вырос до 80,19 руб., евро — до 93,01 руб.

УрБК, Москва, 07.08.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 августа 2025 года. Курс доллара США вырос на 14 коп., до 80,19 руб., евро — на 50 коп., до 93,01 руб.