УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:20

Официальный курс доллара США вырос до 80,19 руб., евро — до 93,01 руб.

УрБК, Москва, 07.08.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 августа 2025 года. Курс доллара США вырос на 14 коп., до 80,19 руб., евро — на 50 коп., до 93,01 руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 09:20 Официальный курс доллара США вырос до 80,05 руб., евро — до 92,51 руб.

УрБК, Москва, 06.08.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 августа 2025 года. Курс ...

05.08.2025 Официальный курс доллара США снизился до 79,67 руб., евро вырос до 92,33 руб.

УрБК, Москва, 05.08.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 августа 2025 года. Курс ...

18.07.2025 Официальный курс доллара США вырос до 78,19 руб., евро — до 90,97 руб.

УрБК, Москва, 18.07.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 июля 2025 года. Курс доллара ...

26.03.2025 Официальный курс доллара США вырос до 84,19 руб., евро — до 92,34 руб.

УрБК, Москва, 26.03.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 марта 2025 года. Курс доллара ...

28.02.2025 Официальный курс доллара США вырос до 87,70 руб., евро — до 92,04 руб.

УрБК, Москва, 28.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 февраля 2025 года. Курс ...

Популярные новости
11.07.2025На территории Преображенского парка в Академическом районе Екатеринбурга открылась новая площадка для райдеров11.07.2025В Екатеринбурге будут судить бывшего председателя садоводческого товарищества за присвоение 1,4 млн рублей11.07.2025Данные независимой экспертизы подтвердили безопасность стройплощадки на улице Раевского в Екатеринбурге05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей18.07.2025УПН: Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 130 тыс. руб. за кв. метр
Архив новостей
Август 2025 (137)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18