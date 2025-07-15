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Вчера, 17:38

В России страховое возмещение по длинным вкладам увеличилось до 2,8 млн руб

УрБК, Москва, 01.08.2025. В России страховое возмещение по длинным вкладам увеличилось до 2,8 млн руб. Соответствующий документ подписал Президент России Владимир Путин, сообщает «Коммерсантъ».

Страховка увеличена для рублевых вкладов физлиц и ИП на срок от трех лет с использованием безотзывных сберегательных сертификатов. По другим видам вкладов сумма возмещения сохраняется на уровне 1,4 млн руб. Таким образом, общая сумма страховки по вкладам может достигать 4,2 млн руб.

Отмечается, что целью инициативы является повышение привлекательности сберегательных сертификатов и увеличение количества долгосрочных ресурсов в банковском секторе.
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