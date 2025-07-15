В России страховое возмещение по длинным вкладам увеличилось до 2,8 млн руб

УрБК, Москва, 15.07.2025. Госдума приняла в третьем чтении законопроект об увеличении лимита страховки по долгосрочным ...15.04.2025 В России лимит страхового возмещения по некоторым вкладам возрастет до 2,8 млн руб
УрБК, Москва, 15.04.2025. В России лимит страхового возмещения по некоторым вкладам возрастет с 1,4 млн руб. до 2,8 млн ...19.03.2024 Россияне с 19 марта смогут дистанционно получать страховое возмещение по вкладам
УрБК, Москва, 19.03.2024. Россияне с 19 марта смогут дистанционно получать страховое возмещение по вкладам. Это стало ...17.07.2015 УБРиР выдал сберегательных сертификатов на 500 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2015. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) выдал сберегательных сертификатов на ...16.09.2014 ГК «АСВ» предложила застраховать сберегательные сертификаты до 3 млн рублей
УрБК, Москва, 16.09.2014. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предложило сделать повышенную страховку по ...