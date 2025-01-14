Материалы по теме

Пассажиропоток аэропорта Кольцово в первом полугодии увеличился на 3,5%

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2025. Международный аэропорт Кольцово за январь-июнь 2025 года обслужил свыше 3,7 млн ...

Пассажиропоток аэропорта Кольцово в прошлом году вырос на 9%

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2025. По итогам 2024 года аэропорт Кольцово обслужил 8 млн 047 тыс. пассажиров, что на 9% ...

Аэропорт Кольцово с начала года обслужил 3,6 млн пассажиров

В январе-июле 2024 года международный аэропорт Кольцово обслужил свыше 3,6 млн пассажиров, что почти на 13% больше ...

Аэропорт Кольцово с начала года обслужил 3,6 млн пассажиров

УрБК, Екатеринбург, 15.07.2024. В январе-июле 2024 года международный аэропорт Кольцово обслужил свыше 3,6 млн ...

Аэропорт Кольцово обслужил 330 тыс. пассажиров в праздничные дни мая

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. В период майских праздников екатеринбургский аэропорт Кольцово обслужил около 330 тыс. ...