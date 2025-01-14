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Сегодня, 18:00

Пассажиропоток аэропорта Кольцово в первом полугодии увеличился на 3,5%

Международный аэропорт Кольцово за январь-июнь 2025 года обслужил свыше 3,7 млн пассажиров, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом говорится в Telegram-канале авиагавани.

Число пассажиров на внутрироссийских маршрутах осталось на уровне прошлого года (2,6 млн человек), на международных выросло на 11,7%. Наиболее популярными зарубежными направлениями стали Шаржа и Санья.

Объем грузоперевозок аэропорта за отчетный период соответствует показателю за первое полугодие прошлого года (6,4 тыс. т).
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