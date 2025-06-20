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Вчера, 17:55

Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках снизилась до 17,91%

Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках в первой декаде июля снизилась с 18,32% до 17,91%, говорится в материалах Банка России.

Регулятор рассчитывает уровень ставки, ориентируясь на статистику следующих банков: Промсвязьбанк, МКБ, Россельхозбанк, Росбанк, Т-банк, Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк.

Ранее УрБК писал, что объем накоплений населения в рублях за первые полгода текущего года вырос на 6,9%, до 57,3 трлн руб.
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