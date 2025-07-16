УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 12:01

Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках снизилась до 15,96%

Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках в первой декаде августа снизилась с 16,44% до 15,96%, говорится в материалах Банка России.

Регулятор рассчитывает уровень ставки, ориентируясь на статистику следующих банков: Промсвязьбанк, МКБ, Россельхозбанк, Росбанк, Т-банк, Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк.

Ранее УрБК писал, что объем вкладов жителей России с января по июнь 2025 года вырос на 6,4% и достиг 59,8 трлн руб.
