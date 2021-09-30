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Картофельный союз предложил зафиксировать оптовые цены на картошку

УрБК, Москва, 11.07.2025. Картофельный союз предложил зафиксировать оптовые цены на картошку в долгосрочных контрактах с торговыми сетями в связи с серьезным удорожанием розницы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

На текущий момент цены в контрактах устанавливаются на торгах. Фиксация цен в договорах между производителями и ритейлерами должна помочь снизить влияние сезонных факторов в ценообразовании. Картофельный союз предлагает распространить подобные контракты на 80% немытого и несортового картофеля.

Данную инициативу поддержали Минсельхоз и Федеральная антимонопольная служба, предложив закрепить предложение на законодательном уровне.
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