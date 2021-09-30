Картофельный союз предложил зафиксировать оптовые цены на картошку

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2021. Минпромторг предложил торговым сетям осуществлять закупку социально значимых продуктов ...08.04.2020 Оптовые цены на газ для населения Челябинской области в 2020 году могут вырасти на 3,01%
УрБК, Челябинск, 08.04.2020. Федеральная антимонопольная служба России одобрила новые тарифы на оптовые поставки газа ...08.04.2020 Оптовые цены на газ для населения Свердловской области в 2020 году могут вырасти на 3,01%
УрБК, Екатеринбург, 08.04.2020. Федеральная антимонопольная служба России одобрила новые тарифы на оптовые поставки ...12.05.2016 Союз независимых сетей хочет ограничить демпинг федеральных ритейлеров
УрБК, Москва, 12.05.2016. Союз независимых сетей (СНС) попросил президента РФ Владимира Путина дополнить закон «О ...25.08.2014 Минсельхоз РФ предлагает административными способами сдерживать рост цен
УрБК, Москва 25.08.2014. Минсельхоз разработал проект разрешающий регионам заключать соглашения с производителями ...