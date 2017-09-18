Минтруд: Новогодние праздники в 2026 году продлятся 12 дней

УрБК, Москва, 18.09.2017. Российская трехсторонняя комиссия (РТК) одобрила предложения о переносе выходных дней в 2018 ...20.06.2017 Минтруд разработал график выходных и праздничных дней на 2018 год
УрБК, Москва, 20.06.2017. Минтруд РФ подготовил проект постановления правительства о переносе выходных и праздничных ...20.08.2014 В 2015 году новогодние праздники для россиян продлятся 11 дней
УрБК, Екатеринбург, 20.08.2014. Минтруд России внес в правительство РФ проект переноса выходных и праздничных дней в ...04.10.2010 Новый год для россиян продлится до 10 января
Первые десять дней 2011 года будут длится для россиян новогодние каникулы, а вот 31 декабря, выпадающее на пятницу, ...01.12.2009 Россияне будут отдыхать на Новый год десять дней подряд
Десятидневные новогодние каникулы ожидают россиян в начале 2010 года, поскольку правительство РФ не приняло ...