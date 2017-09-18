Минтруд: Новогодние праздники в 2026 году продлятся 12 дней

УрБК, Москва, 01.07.2025. Новогодние праздники в России в 2026 году продлятся с 31 декабря по 11 января, сообщает Минтруд со ссылкой на проект календаря.



В феврале и марте россиян ожидают трехдневные выходные (с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта). В мае также будет два отрезка по три выходных (с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая). В июне — еще одни трехдневные выходные (с 12 по 14 июня).



В ноябре россияне будут отдыхать всего один день — 4 числа, так как праздник выпадает на среду.