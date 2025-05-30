Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,9%

УрБК, Москва, 29.05.2025. По состоянию на 14.55 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2832 пунктов. С момента ...07.05.2025 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,4%
УрБК, Москва, 07.05.2025. По состоянию на 14.52 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2832 пунктов. С момента ...06.02.2025 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,8%
УрБК, Москва, 06.01.2025. По состоянию на 14.55 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 952 пунктов. С момента ...31.01.2025 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,5%
УрБК, Москва, 31.01.2025. По состоянию на 14.55 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 982 пунктов. С момента ...13.01.2025 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,8%
УрБК, Москва, 13.01.2025. По состоянию на 15.22 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 846 пунктов. С момента ...