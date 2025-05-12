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Вчера, 17:55

В России из-за инфляции наблюдается плановое охлаждение экономики

УрБК, Москва, 27.06.2025. В России наблюдается плановое охлаждение экономики из-за инфляции, но рецессии нет. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, пишет «Коммерсант»

Он объяснил, что в прошлом году темп инфляционного роста был выше 4%. Сейчас, за I квартал, темпы роста 1,5%, за апрель — 1,9%.

«Инфляция сократилась: если брать в годовом выражении за последний месяц, это уже около 4-5%. То есть это та цель, при достижении которой можно будет уже смягчать ДКП», — резюмировал А. Силуанова.

Он также выразил мнение, что такая денежная политика сделает кредит доступнее и стимулирует увеличение инвестиций, а ее целью является рост на уровне не ниже мировых темпов.

Ранее прогнозировалась техническая рецессия в российской экономике. Об этом заявляли различные аналитики, фиксируя сжатие ВВП в I квартале текущего года по сравнению с предыдущим кварталом с учетом сезонности на основе данных Росстата.
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