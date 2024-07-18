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Сегодня, 12:02

Кадровый резерв в России за год сократился на 725 тыс. человек

Кадровый резерв в России за 2024 год сократился на 13% (или на 725,3 тыс. человек), до 4,8 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование аналитической службы аудиторско-консалтинговой группы FinExpertiza.

Президент FinExpertiza Елена Трубникова связывает снижение показателя с сокращением численности безработных. За год их стало меньше на 486 тыс. человек. Доля этой категории в кадровом резерве в 2024 году снизилась на 3 п. п., до 40%.

Также она рассказал, что численность граждан, не работающих, но рассматривающих такую возможность, упала на 7,6%.

По словам Елены Трубниковой, число занятых в экономике РФ за год выросло на 554 тыс. человек. Это свидетельствует о том, что рынок труда в стране стал более сбалансированным.

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