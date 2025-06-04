В Екатеринбурге с 25 июня по 14 июля ограничат движение по улице Центральной

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2025. В Екатеринбурге с 16 июня по 31 августа ограничат движение транспорта по ул. ...

В Екатеринбурге с 16 июня по 31 августа ограничат движение по улице Комсомольской

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2025. В Екатеринбурге со 2 июня по 15 июля будет перекрыто движение по ул. Кунарской, от дома ...

В Екатеринбурге со 2 июня по 15 июля перекроют движение по улице Кунарской

В Екатеринбурге будет закрыто движение по улице Энгельса до 30 августа и по улице Локомобильной до 24 августа

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2024. В связи с капитальными ремонтами АО «Трест Уралтрансспецстрой» закроет движение с 24 ...