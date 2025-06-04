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В Екатеринбурге с 25 июня по 14 июля ограничат движение по улице Центральной

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2025. В Екатеринбурге с 25 июня по 14 июля ограничат движение по ул. Центральной. Речь идет об участке от ул. Латвийской до дома № 2 по ул. Центральной, сообщает департамент информполитики города.

Перекрытия связаны с проведением капитального ремонта дороги.

Объехать закрытый участок можно по ул. Новой Латвийской, Эстонской и Локомобильной.
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