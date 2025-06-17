УралБизнесКонсалтинг
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Вчера, 09:45

В Екатеринбурге продлили срок закрытия движения по улице Центральной до конца лета

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2025. В Екатеринбурге продлили срок закрытия движения транспорта по ул. Центральной до 31 августа. Речь идет об участке от ул. Латвийской до дома № 2 по ул. Центральной, сообщает департамент информполитики города.

Перекрытия связаны с проведением капитального ремонта дороги.

Объехать закрытый участок можно по улицам Новой, Латвийской, Эстонской и Локомобильной.
