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Вчера, 15:28

В России отменили повышенные пошлины на лечебное питание из недружественных стран

УрБК, Москва, 10.06.2025. Кабмин РФ принял решение отменить повышенные пошлины на лечебное питание из недружественных стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

Согласно сообщению, данное решение имеет целью повышение разнообразия и доступности социально значимых товаров на внутреннем рынке.

Отметим, что лечебное, диетическое и специализированное питание предназначено для недоношенных и маловесных новорожденных, а также для детей и взрослых, страдающих различными заболеваниями, в том числе диабетом и онкологией.
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