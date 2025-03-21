УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:45

Две трети иностранных компаний не рассматривают вариант закрытия бизнеса в России

УрБК, Москва, 10.06.2025. Две трети иностранных компаний не рассматривают вариант закрытия бизнеса в России, несмотря на санкции и ответные меры. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ), пишет РБК.

В исследовании приняли участие компании из разных стран, работающие в России, включая США, Германию и другие. Согласно результатам опроса, 67% из них не собираются покидать РФ. По словам генерального директора АЕБ Тадзио Шиллинга, за прошедшее время иностранные компании, присутствующие в РФ, достигли равновесия и научились работать в условиях ограничений.

Также по результатм опроса стало известно, что иностранный бизнес, несмотря на снижение ожиданий роста российской экономики в ближайшие два-три года (его ожидают лишь 50% компаний против 65% в прошлом году), положительно оценивает среднесрочные и долгосрочные перспективы развития. На горизонте трех-пяти лет роста экономики ожидают 65%, а на горизонте 6-10 лет — 85% представителей иностранного бизнеса (против 60% и 66% соответственно в прошлом году).
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
21.03.2025 Более 40% российских компаний рассматривают возможность сокращения штата

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2025. Более 40% российских компаний рассматривают возможность сокращения штата в 2025 году. ...

23.01.2025 Треть компаний положительно оценивают перспективы своего бизнеса в 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2025. 30% российских компаний положительно оценили перспективы своего бизнеса в 2025 году. ...

15.05.2020 Под угрозой закрытия в России оказались 20% предприятий среднего и малого бизнеса

УрБК, Москва, 15.05.2020. Из-за карантинных ограничений в России под угрозой ликвидации оказались 20% предприятий ...

06.03.2015 Более 40% российских компаний почувствовали влияние кризиса

УрБК, Москва, 06.03.2015. 44% российских компаний отмечают ухудшение своего финансового положения. Об этом ...

22.02.2013 РА «Эксперт»: 75% топ-менеджеров ожидают ужесточения регулирования для небанковских финкомпаний к 2015 году

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2013. Участники рынка ожидают, что к 2015 году мегарегулятор заработает как единая структура ...

Популярные новости
14.05.2025Алексей Баженов: Индустрия моды нуждается в децентрализации14.05.2025Вынос киосков04.06.2025Свердловские школьники стали чаще готовиться к экзаменам онлайн16.05.2025Прокуратура Екатеринбурга направила в суд уголовное дело о хищении нефтепродуктов стоимостью более 3,4 млн рублей12.05.2025Михаил Хорьков о ситуации на вторичном рынке жилья Екатеринбурга
Архив новостей
Июнь 2025 (204)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18