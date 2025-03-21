Две трети иностранных компаний не рассматривают вариант закрытия бизнеса в России

Материалы по теме

Более 40% российских компаний рассматривают возможность сокращения штата

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2025. Более 40% российских компаний рассматривают возможность сокращения штата в 2025 году. ...

Треть компаний положительно оценивают перспективы своего бизнеса в 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2025. 30% российских компаний положительно оценили перспективы своего бизнеса в 2025 году. ...

Под угрозой закрытия в России оказались 20% предприятий среднего и малого бизнеса

УрБК, Москва, 15.05.2020. Из-за карантинных ограничений в России под угрозой ликвидации оказались 20% предприятий ...

Более 40% российских компаний почувствовали влияние кризиса

УрБК, Москва, 06.03.2015. 44% российских компаний отмечают ухудшение своего финансового положения. Об этом ...

РА «Эксперт»: 75% топ-менеджеров ожидают ужесточения регулирования для небанковских финкомпаний к 2015 году

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2013. Участники рынка ожидают, что к 2015 году мегарегулятор заработает как единая структура ...