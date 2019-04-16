На российском рынке труда замедлились темпы роста спроса на рабочую силу

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2019. На рынке труда Свердловской области за три месяца с начала года прирост вакансий ...

В I квартале на рынке труда Свердловской области прирост вакансий составил 46%, резюме — 23%

В 2015 году в Екатеринбурге на 20% снизился спрос на персонал в банковской сфере

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2015. С начала года в Екатеринбурге снизился спрос на персонал и выросло предложение со ...