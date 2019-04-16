На российском рынке труда замедлились темпы роста спроса на рабочую силу
УрБК, Москва, 04.04.2025. Крупнейшие рекрутинговые онлайн-платформы фиксируют сокращение темпов роста числа вакансий. Об этом рассказали участники пленарной сессии Форума труда, начавшегося 3 апреля в Санкт-Петербурге, сообщает
«Коммерсантъ».
По словам управляющего директора «Авито Работы» Дмитрия Пучкова, годовой прирост числа вакансий сократился с 40% до 4%. Постепенное снижение спроса началось в середине прошлого года, а по итогам I квартала нынешнего года тренд получил подтверждение. Говорить об уходе от рынка соискателя преждевременно, скорее всего, наступает период равновесия, отметил он.
GR-директор компании hh.ru. Дмитрий Маркелов сообщил, что в феврале нынешнего года соотношение активных резюме к вакансиям составило пять к одному, сравнявшись с максимальным за пять лет значением в 2021 году. Прирост числа вакансий по-прежнему демонстрируют логистика и сегмент рабочего персонала (+59% и +49% по сравнению с февралем прошлого года соответственно). В то же время транспорт, сегмент домашнего персонала и IT-сфера показали падение (-19%, -16%, -15% соответственно).
Отметим, что, согласно данным Росстата, уровень безработицы в январе текущего года вырос на 0,1 п.п., до 2,4%. По словам замглавы Минтруда Дмитрия Платыгина, в ближайшей перспективе, до 2030 года, спрос на труд все же продолжит расти. Кадровый дефицит по-прежнему ощущается в обрабатывающих производствах, торговле, а также транспортировке и хранении. Он отметил, что в ближайшие годы основным источником кадров станут выпускники. По мнению председателя Федерации независимых профсоюзов Сергея Черногаева,для улучшения ситуации на рынке труда требуется повышение качества образования (особенно средне-профессионального) и помощь бизнесу в обучении и переобучении работников.