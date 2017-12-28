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Сегодня, 14:59

Строительство второй ветки метро в Екатеринбурге оценили в 120-160 млрд рублей

Стоимость строительства второй ветки метро в Екатеринбурге составит 120-160 млрд руб. Об этом заявил директор компании «Минскметропроект» Михаил Рудько, сообщает «КП-Екатеринбург».

По его словам, сроки строительства будут зависеть от планов города. Минские специалисты, со своей стороны, готовы оказать помощь в проектировании и строительстве. Окончательная стоимость проекта будет зависеть от количества станций и длины веток.

Отметим, что планы по строительству новой ветки екатеринбургского метрополитена обсуждаются уже давно, однако их реализация регулярно откладывается из-за нехватки финансирования. В качестве вариантов направления второй ветки метро назывались ВИЗ, ЖБИ и Академический район.

Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что вопрос строительства метрополитена в Екатеринбурге является одним из важных.
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