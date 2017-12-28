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Строительство второй ветки метро в Екатеринбурге оценили в 120-160 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2025. Стоимость строительства второй ветки метро в Екатеринбурге составит 120-160 млрд руб. ...

Власти Екатеринбурга не могут найти инвесторов для строительства второй ветки метро

Инвесторов для строительства второй ветки метро в Екатеринбурге нет. Об этом на итоговой пресс-конференции рассказал ...

Власти Екатеринбурга не могут найти инвесторов для строительства второй ветки метро

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2017. Инвесторов для строительства второй ветки метро в Екатеринбурге нет. Об этом на ...

Стоимость второй ветки метро в Екатеринбурге оценивается в 40 млрд рублей

На строительство второй ветки метрополитена в Екатеринбурге понадобится порядка 40 млрд руб. Об этом журналистам заявил ...

Стоимость второй ветки метро в Екатеринбурге оценивается в 40 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2013. На строительство второй ветки метрополитена в Екатеринбурге понадобится порядка 40 млрд ...