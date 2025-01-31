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Вчера, 16:53

Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,2%

УрБК, Москва, 25.03.2025. По состоянию на 14.53 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3171 пункта. С момента открытия сегодняшних торгов этот показатель вырос на 0,2%.

Отметим, что индекс Мосбиржи показывает динамику стоимости акций 50 самых ликвидных российских компаний.
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