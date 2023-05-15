В ТЦ «Гринвич» открылся магазин итальянской мужской одежды BOGGI Milano

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2025. В торговом центре «Гринвич» в Екатеринбурге открылся магазин итальянской мужской одежды BOGGI Milano, информирует Telegram-канал ТЦ.



Магазин предлагает одежду в стиле casual. Также здесь продают костюмы для особых случаев, классические рубашки, обувь и аксессуары.



Торговая точка расположена на нулевом уровне, рядом с магазином Clarks.