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В ТЦ «Гринвич» открылся магазин итальянской мужской одежды BOGGI Milano

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2025. В торговом центре «Гринвич» в Екатеринбурге открылся магазин итальянской мужской одежды BOGGI Milano, информирует Telegram-канал ТЦ.

Магазин предлагает одежду в стиле casual. Также здесь продают костюмы для особых случаев, классические рубашки, обувь и аксессуары.

Торговая точка расположена на нулевом уровне, рядом с магазином Clarks.
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