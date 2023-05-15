В ТЦ «Гринвич» открылся магазин итальянской мужской одежды BOGGI Milano

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. В екатеринбургском торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Гринвич» за последнюю неделю ...28.10.2022 В екатеринбургском ТЦ «Гринвич» вновь открылся магазин бренда Tommy Hilfiger
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2022. В Екатеринбурге в ТЦ «Гринвич» вновь открылся магазин бренда Tommy Hilfiger. Об этом ...14.09.2022 В екатеринбургском ТЦ «Гринвич» открылись магазины брендов Perspective и Parfumer Atelier
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2022. В Екатеринбурге в ТЦ «Гринвич» открылись магазины брендов Perspective и Parfumer ...17.05.2022 Магазин «Стокманн» в Екатеринбурге переехал из «Гринвича» в «Пассаж»
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2022. В Екатеринбурге 19 мая в ТРЦ «Пассаж» откроется магазин «Стокманн», который ранее ...08.04.2022 В екатеринбургском ТРЦ «Гринвич» вновь открылся магазин обуви и аксессуаров «ССС»
УрБК, Екатеринбург, 08.04.2022. Магазин обуви и аксессуаров «ССС», находящийся в екатеринбургском ТРЦ «Гринвич», вновь ...