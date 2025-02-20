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Вчера, 15:10

Ввод жилья в Свердловской области в январе-феврале снизился на 14%

В январе-феврале 2025 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 682 тыс. кв. м жилья. Это на 13,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Свердловскстата.

Индивидуальными застройщиками за отчетный период введено 573 тыс. кв. м жилья, что на 8,9% меньше уровня января-февраля 2024 года.
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