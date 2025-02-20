В январе-феврале 2025 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 682 тыс. кв. м жилья. Это на 13,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Свердловскстата. Индивидуальными застройщиками за отчетный период введено 573 тыс. кв. м жилья, что на 8,9% меньше уровня января-февраля 2024 года.

Материалы по теме

Ввод жилья в Свердловской области в январе-феврале снизился на 14%

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2025. В январе-феврале 2025 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 682 тыс. кв. м жилья. ...

Ввод жилья в Свердловской области в январе снизился на 28%

В январе 2025 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 338,5 тыс. кв. м жилья. Это на 28,4% меньше, чем за ...

Ввод жилья в Свердловской области в январе снизился на 28%

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2025. В январе 2025 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 338,5 тыс. кв. м жилья. Это на ...

Ввод жилья в Свердловской области в январе-ноябре снизился на 1%

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2024. В январе-ноябре 2024 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 2 млн 844 тыс. кв. м ...

Ввод жилья в Свердловской области в январе-октябре снизился на 3,6%

В январе-октябре 2024 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 2 млн 601 тыс. кв. м жилья. Это на 3,6% меньше, чем за ...